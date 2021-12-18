В Госдуме обеспокоены переделом «кадастрового бизнеса»
Москва, 18 декабря, 2021, 05:30 — ИА Регнум. Закон о создании «Роскадастра» вытеснит микробизнес и направит финансовые потоки вне государственного кармана. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг (СРЗП).
«У нас же кроме нефти и газа, оказывается, собственности много, у нас же земли еще. А как с земель, вместо того чтобы собирать земельный налог в бюджет, да, а давайте-ка мы с каждой записи будем собирать деньги», — отметил Гартунг.
В России миллионы собственников, указал он.
«Каждый раз вызываются кадастровые инженеры, которые там точки отмечают, потом, если они где-то ошиблись, потом в судах эти скандалы идут и так далее. И это высоко конкурентный рынок, там десятки тысяч людей работают. И теперь, видимо, доходов, которые получают компании, им стало недостаточно, давайте-ка мы создадим теперь публично-правовую компанию, которая новый вид ренты нашла — это собирать не в бюджет в виде пошлины, потому что если услуга оказывается гражданину, платится государственная пошлина, которая стабильно регулируется государством и в бюджет направляется. Теперь предложили: а давайте-ка мы эти деньги за эти услуги будем собирать в какую-то компанию. С конкурентного рынка вытесняют микробизнес, и все эти деньги будут собирать в оном кармане», — возмущен парламентарий.
Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о создании публично-правовой компании «Роскадастр». Компания создается на базе ФГБУ «ФКП Росреестра», ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», АО «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», АО «Роскартография».
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