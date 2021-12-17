Стокгольм, 17 декабря, 2021, 15:33 — ИА Регнум. По данным Полиции Швеции, число шведских компаний, которые платят шантажирующим им хакерам, увеличилось на 300% в 2021 году. Однако недавние аресты киберпреступников свидетельствуют о том, что ситуация с киберпреступлениями постепенно начинает меняться в лучшую сторону, поскольку у полицейских появляются новые технологические возможности. Об этом 17 декабря сообщил телеканал SVT.

geralt Хакер

«Только о 3% киберпреступлений сообщается в полицию, что значительно усложняет нашу работу», — заявил телеканалу Бьорн Эрикссон, один из кураторов в Национальном центре по борьбе с IT-преступлениями.

Согласно опросам, на которые он ссылается, три из четырех пострадавших шведских компаний идут на поводу у хакеров и переводят средства. Одно из объяснений увеличения случаев киберпреступлений заключается в том, что стало проще переводить крупные суммы с помощью криптовалют, цифровых денег, которые передаются напрямую между пользователями без какого-либо посредника, такого как банк, который может отслеживать денежные потоки.