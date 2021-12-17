Тирасполь, 17 декабря, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Правительство Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) 17 декабря ушло в отставку в полном составе. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровью жить!

Сообщается, что члены правительства сложили полномочия в соответствии конституцией республики. В ней говорится, что правительство республики уходит в отставку перед вновь избранным президентом ПМР.

Сегодня, 17 декабря, после иннаугурации глава Приднестровья Вадим Красносельский второй раз вступил на должность президента. На церемонии присутствовал посол России в Молдавии Олег Васнецов.

Напомним, согласно предварительным данным, на выборах президента ПМР, прошедших 12 декабря, побеждает Красносельский, получив 79% голосов. Его единственный конкурент, депутат Совета народных депутатов Григориопольского района Сергей Пынзарь набрал 11%.