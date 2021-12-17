Минск, 17 декабря, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Военнослужащий польской армии Эмиль Чечко 16 декабря нелегально перешёл границу и сдался белорусскими пограничникам, попросив политического убежища. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии.

Gpk.gov.by Мигранты на белорусско-польской границе

«В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь», — сказано в официальном сообщении белорусского ведомства.

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Эмиль Чечко (1996 г.р.) сдался в пограничной полосе — на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы. ГПК Белоруссии сообщило, что он «заявил, что является военнослужащим 11 Мазурского артиллерийского полка 16 Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Белоруссией в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши».

Белорусский официоз развивает тему резонансного инцидента. До 16 декабря обладатели белорусских погон просили о политическом убежище в Евросоюзе, поэтому нынешний случай является беспрецедентным.

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