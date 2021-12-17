Лос-Анджелес, США, 17 декабря, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Актриса Зои Листер Джонс рассказала о своём опыте общения с актёром Крисом Нотом. Она опубликовала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 17 декабря.

Скриншот с YouTube Крис Нот

https://www.instagram.com/p/CXkIGX7vS04/

«Когда мне было 20 лет, я работала в одном из клубов Нью-Йорка, владельцем которого был Крис Нот. И каждый раз, когда он появлялся, он вел себя неприлично и распущено по отношению к девушкам», — пишет актриса. «В том же году меня пригласили сниматься в сериал «Закон и порядок». На съёмочной площадке Крис Нот был пьян. После одного дубля он подошёл ко мне, понюхал мою шею и прошептал: «Ты вкусно пахнешь», — поделилась Джонс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, The Hollywood Reporter опубликовал статью, в которой две женщины обвинили Криса Нота в изнасиловании. По их словам, инциденты произошли по-отдельности с разницей в десять лет.