Сестрорецк, Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM Наркокурьера, который вместе со спутницей напал на полицейских, заставших их за поиском «тайников-закладок» на городском кладбище Сестрорецка, обвинили в применение опасного насилия к представителям власти. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что днем 16 декабря полицейские заметили подозрительную пару, которая при обращении оказала сопротивление. Мужчина несколько раз ударил ножом одного из представителей правоохранительных органов в руку и распылил обоим полицейским в газа перцовый баллончик. После чего мужчина и женщина скрылись на автомобиле.

Следственным отделом по Курортному району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»).

Задержать пару наркокурьеров удалось спустя несколько часов. 39-летнему нападавшему предъявлено обвинение. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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