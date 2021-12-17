Москва, 17 декабря, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Законопроект о местном самоуправлении грозит добить местное самоуправление. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Боюсь, что не случайно такой важный резонансный документ вносится в Госдуму в день, когда внимание депутатов сосредоточено на другой резонансной теме — о введении QR-кодов в общественных местах. При этом даже на первый взгляд новый законопроект «Единой России» грозит добить местное самоуправление», — отметил Миронов.

В первую очередь, по его словам, бросаются в глаза нормы, которые фактически позволят губернаторам назначать и снимать с должности глав муниципалитетов — согласно законопроекту, губернаторы смогут отправлять глав муниципалитетов в отставку, в том числе за «систематическое недостижение показателей эффективности деятельности». Сейчас главы регионов могут отрешать мэров только за нецелевое расходование средств из региональной казны, доказанное в суде.

«Подобные нормы позволят губернаторам по размытым причинам увольнять неугодных, оппозиционных мэров, в том числе избранных народом. Население полностью отстраняется от важнейших решений», — констатировал Миронов.

МСУ давно не может нормально выполнять свои функции — «из-за постоянного урезания полномочий и бюджетов, из-за тотальной отмены прямых выборов мэров».