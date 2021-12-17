Цуг, Швейцария, 17 декабря, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Вторая нитка газопровода «Северный поток — 2» постепенно заполняется газом, об этом сообщает 17 декабря пресс-служба оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG.

Nord Stream 2. Nikоlai Ryutin Газопровод «Северный поток — 2»

Ранее успешно завершились пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.

«Аналогично процедуре, проведённой по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объёма и давления», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, сертификация проекта «Северный поток — 2» приостановлена, так как германский регулятор потребовал наличия у компании-оператора дочернего подразделения в ФРГ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 17 декабря, что российские власти не ставят каких-либо сроков по введению в эксплуатацию газопровода, так как это вопрос германского регулятора.

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