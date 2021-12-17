Москва, , 14:14 — REGNUM Самозанятые благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» привлекают средства на развитие деятельности в Алтайском фонде финансирования предпринимательства. Только за текущую неделю (13−17 декабря 2021 года) экспертная комиссия Фонда одобрила 19 заявок предпринимателей и самозанятых. Общая сумма льготного финансирования составит 37 млн 269 тыс. рублей. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщила консультант управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Лариса Хищенко.

На очередное заседание комиссии семь заявок поступило от самозанятых, шесть заявок — от предпринимателей, чей бизнес пострадал от ограничений в связи с коронавирусной инфекцией.

География предпринимателей, которые получат финансовую поддержку на льготных условиях, достаточно широка. Их бизнес-проекты работают в городах Славгород, Барнаул, Бийск, Новоалтайск, Камень-на-Оби, Заринск, Рубцовск, а также в Романовском, Завьяловском, Залесовском, Благовещенском, Угловском и Тальменском районах.

Самозанятый из Благовещенки Роман Полянский пояснил:

«Занимаюсь монтажом систем цифрового и аналогового видеонаблюдения частных домов, техобслуживанием и ремонтом кассовых аппаратов. Работаю не только по Благовещенке, но и выезжаю в соседние районы. Решил взять займ и заменить ноутбук. Старый уже отслужил свое, а новый хороший ноутбук стоит прилично. Безусловно, привлекла низкая процентная ставка — 2% годовых.

Самозанятым зарегистрировался недавно, до этого работал по договорам подряда. Теперь у меня больше возможностей: не только займы по низким ставкам, но и возможность самому выписывать документы. Значит круг клиентов станет шире».

Индивидуальный предприниматель Ирина Багаева из Барнаула, применяющая налог на профессиональный доход:

«Основной вид моей деятельности — выращивание рассады однолетних и комнатных растений, луковичных и травянистых многолетников, декоративных кустарников. Уже брала займ в фонде для покупки автомобиля. Займ погашен, просрочек не было, автомобиль тоже себя оправдал.

Бизнес стал более мобильным, мы стали торговать саженцами на выездных городских ярмарках. Когда узнала о займах под 2% годовых, поняла, что не стоит упускать такую возможность. Финансы будут инвестированы в закуп посадочного материала. Еще один плюс — индивидуальный график погашения, он адаптирован под сезонность моего бизнеса».

«К нам часто поступали обращения по поводу того, что одним из условий предоставления кредита в МСП Банке является возраст — не менее 27 лет. Из-за этого требования многие молодые люди не могли воспользоваться государственной поддержкой. Поэтому мы приняли решение снизить возрастные ограничения для заемщиков. Это сделает кредитные программы доступнее для молодых самозанятых и поможет им в том числе в период пандемии», — отметил на площадке федеральной корпорации МСП председатель Наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.

Предоставление кредита на развитие предпринимательской деятельности самозанятых граждан на сумму до 5 млн рублей возможно при отсутствии у физического лица отрицательной кредитной истории. При этом доход от текущей деятельности заемщика должен покрывать расходы на обслуживание и погашение кредита.

Как сообщало ИА REGNUM, цель проекта «Малое и среднее предпринимательство» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.

Для снижения налоговой нагрузки введен переходный налоговый режим, работают программы льготного кредитования, открыта возможность получения финансово-гарантийной поддержки через МФО и РГО.

Всего за время деятельности Алтайского регионального фонда, который отметил 12 лет со дня создания в структуре государственной региональной системы поддержки бизнеса, предоставлено 5334 микрозаймов на сумму более 5 млрд рублей. Филиалы фонда работают в 10 районах и городах края. Капитализация Фонда составляет 1 млрд 137 млн рублей.