Москва, 17 декабря, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Команда «Молодёжки ОНФ» подвела итоги работы в 2021 году. Об этом 17 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сохранимлес.рф «Молодежка ОНФ» запускает всероссийскую акцию #СохранимЛес

На мероприятие, которое прошло в пресс-центре ТАСС, собрались добровольцы из разных регионов и даже других стран мира, медики, известные спортсмены и телеведущие, а также руководители общественных движений.

«Все любят говорить в конце года, что он был непростым. Я, знаете, вообще не помню «простого времени», — с этих слов начал свое выступление первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Также он рассказал о ключевых направлениях работы команды добровольцев, помощи медицинскому сообществу и жителям страны в условиях пандемии, ликвидации последствий наводнений и пожаров, а также о проведенных акциях и форумных кампаниях.

При этом, по словам Кастюкевича, 2021-ый год, «несмотря на все сложности, был достаточно интересным, разнообразным, насыщенным и результативным».

Как и в 2020 году, добровольцы «Молодёжки ОНФ» были активными участниками всероссийской акции #МыВместе. Они регулярно помогают более 1,8 тысячам подшефным пенсионерам и многодетным семьям в 70 регионах страны. Продолжают поддерживать врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией и ее новыми штаммами.

В этом году в работе штабов #МыВместе приняли участие 3925 добровольцев команды. Основная работа сосредоточена в колл-центрах поликлиник и на пунктах вакцинации. Сегодня, когда в некоторых регионах стало обязательным предъявление в общественных местах сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании, участники «Молодёжки ОНФ» помогают проверять наличие QR-кодов. Также в девяти регионах добровольцы доставляют лекарства пациентам с коронавирусом на домашнем лечении.

Помощь медицинскому сообществу в самых разных направлениях в 2021 году волонтеры «Молодёжки ОНФ» оказали в 59 медучреждениях страны. В их числе — ГКБ №67 Москвы, которая начала принимать пациентов с коронавирусом одной из первых. Здесь добровольцы помогали в работе приемного отделения, транспортировке грузов, обеспечении доступной среды на территории больницы.

«Это сотрудничество оказалось полезным не только Департаменту здравоохранения, нам, врачам, но и волонтерам. Многие из них пришли на помощь, не имея представления о работе в больнице. Ребята своими глазами увидели ежедневный труд медицинских специалистов и стали полноценными участниками в процессе борьбы за здоровье наших пациентов. От Депортамента здравоохранения Москвы и сотрудников нашей клиники благодарю организаторов волонтерского движения и лично каждого участника «Молодёжки ОНФ» за оказанную помощь. Уверены, с такой поддержкой мы сможем достойно ответить на любые вызовы!» — отметил главный врач ГКБ №67 Москвы Андрей Шкода.

Также он поздравил команду и всех жителей страны с наступающими праздниками и дал несколько простых советов, как провести новогодние каникулы безопасно.

«Новый год — семейный праздник. Поэтому мы, медики, советуем провести его именно в кругу семьи. Избегать массовых мероприятий. И, конечно, вакцинироваться. Только так мы сможем выработать коллективный иммунитет. Ведь любую пандемию можно побороть только вакцинацией», — добавил Шкода.

Работа волонтеров проходит не только в первичном звене или колл-центрах, но и в «красных зонах». Об особенностях такой помощи рассказал будущий медик и доброволец из Татарии, гражданин Ирака Аммар Хуссейн. С начала пандемии в рамках акции #МыВместе он проработал в «красных зонах» более 3000 часов, что является самым большим показателем среди волонтеров страны.

«Помогать людям я считаю своим долгом и обязанностью, как будущего врача. С начала пандемии в рамках акции #МыВместе, как волонтер-медик, я читал лекции в стенах университета, а также рассказывал о коронавирусе в соцсетях: его опасности, путях заражения и необходимых мерах защиты. Работал в «красных зонах» разных госпиталей. Сейчас мне доверили еще одно важное направление — реабилитацию пациентов, переболевших ковидом. Помогаю восстановиться людям, которые перенесли пневмонию. ЛФК, дыхательная гимнастика — все, чтобы они вернулись к нормальной жизни», — рассказал участник команды «Молодёжки ОНФ» в Татарии.

При этом акция #МыВместе объединила общественные движения и организации страны.

«С «Молодёжкой ОНФ» мы стали тесно сотрудничать с начала пандемии. Уверена, что и дальше будем поддерживать друг друга, сохранять теплые дружеские отношения. Только вместе мы сможем добиться более эффективных результатов», — сказала председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова.

Кроме того, в этом году «Молодёжка ОНФ» продолжила помогать медикам и в пополнении банки крови и ее компонентов совместно со Службой крови ФМБА России в рамках акции #ОставайсяДонором. В 2021 всероссийский марафон объединил 50 тысяч доноров, которые произвели 128 тысяч донаций.

Особенностью акции в этом году стало то, что участники сдавали не только кровь, но и плазму с антителами к коронавирусной инфекции. Всего такую плазму сдали 400 человек.

Еще одним большим направлением работы «Молодёжки ОНФ» в 2021 году стала помощь населению в зонах ЧС.

«Этот год для нашей команды стал очередной проверкой на прочность в зонах ЧС. Ежегодно растет количество территорий, куда одновременно заходят команды «Молодёжки ОНФ» и оказывают помощь жителям. В этом году мы помогали в ликвидации последствий ЧС в 13 регионах страны. Суммарное число участников выездов составило 625 чел. Время сбора отрядов для выезда в ЧС — от 24 до 72 часов. Одновременно работа велась в пяти субъектах страны», — рассказал Игорь Кастюкевич.

В каждом регионе помощь добровольцев в ликвидации последствий ЧС проходила в тесном взаимодействии и при поддержке региональных властей. За оперативность, надежность и помощь жителям пострадавшего от лесных пожаров села Бясь-Кюель команду поблагодарил первый заместитель председателя правительства Республики Якутия Дмитрий Бердников.

«Команда «Молодёжки ОНФ» прибыла на помощь местному населению одной из первых. Я знаком с волонтерами еще по работе в Иркутской области области. Только там они помогали нам справиться с последствиями наводнения, а этим летом — пожаров. Ребята стали не просто ситуативными помощниками, а надежными партнерами и друзьями, на которых можно положиться», — отметил Дмитрий Бердников.

С жителями, которым волонтеры «Молодёжки ОНФ» помогали в зонах ЧС, команда не прощается, а продолжает общаться.

«У нас сегодня снова идет дождь. К счастью, не такой сильный, как летом. Случается, то полуостров без электричества оставят, то проблемы с водой начинаются, то от воды. Этот год, конечно, выдался тяжелым для Крыма. Но он показал способность ребят помогать в трудную минуту. Помощь «Молодёжки ОНФ» почувствовали все. От имени жителей полуострова и главы региона Сергея Аксенова благодарю команду и лично Игоря Юрьевича!», — сказал министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Михаил Афанасьев.

В зоны ЧС выезжают только подготовленные волонтеры. За 2021 год обучение на базе региональных МЧС России прошли около 3000 добровольцев из 64 регионов страны, освоив навыки общественных спасателей.

Как отметил руководитель ВСКС Евгений Козеев, команда «Молодёжки ОНФ» и студенты-спасатели вместе не только работают в зонах ЧС, но и обучаются на различных площадках.

«Во время совместной работы в зонах ЧС, участники «Молодёжки ОНФ» проявили себя с достойной стороны. Как и добровольцы-спасатели они имеют специальную подготовку. Это очень важно при выезде в зону бедствия», — пояснил он.

Помимо того, в этом году у команды «Молодёжки ОНФ» появилась еще одна возможность проверить свои силы — добровольцы стали участниками федерального проекта «Чистая Арктика». За пять месяцев его существования более 100 человек из 22 регионов страны помогли очистить арктические территории в 7 субъектах страны. Всего волонтеры убрали 290 тонн отходов — это промышленный мусор, который копился десятилетиями.

«Большую часть отходов составляли цельные железные балки, старые бочки, с мокрым песком, многометровые тросы и цепи, уходящие в грунт, под камни. Поднять или вытянуть что-то в одиночку практически невозможно. Действовать приходилось максимально синхронно, чтобы, перераспределяя силы, одновременно поднимать что-то тяжелое и при этом аккуратно, постоянно страхуя товарищей. Так, с подачи Игоря Юрьевича в один из первых дней, родился уже закрепившийся у нас лозунг «Работаем плечом к плечу», ведь чем ближе вы встаете друг к другу, тем больше людей одновременно может приложить усилие и тем легче каждому из участников», — рассказал о работе в рамках проекта «Чистая Арктика» на Таймыре участник команды «Молодёжки ОНФ» в Ленинградской области Павел Максимов.

Вместе со всей страной в этом году участники «Молодёжки ОНФ» радовались и переживали за выступления российских спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио. Команда запустила всероссийскую акцию #ЗнайНаших, которая стартовала 18 июля в 46 регионах страны. В этот день в десятках городов в небо поднялись воздушные шары, спортивные самолеты, парашюты с флагами России и призывом поддержать команду страны. Кроме того, в рамках акции «Молодёжка ОНФ» торжественно встречала российских олимпийцев и параолимпийцев.

«Дорогие ребята, «Молодёжка ОНФ»! Я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы так поддерживали спортсменов в этом году. Это был сложный год, когда нам была просто необходима ваша поддержка и так здорово было видеть вас в аэропорту, чувствовать вашу добрую энергию. Волонтерский труд бесконечно ценен. Вы всегда на передовой и конечно мы благодарны вам за это. Иначе просто быть не может», — поблагодарил «Молодёжку ОНФ» российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, деятель искусств Илья Авербух.

Также познакомиться и лично пообщаться с чемпионами Олимпийских и Паралимпийских игр вместе с «Молодёжкой ОНФ» смогли и сотни участников проекта «Тренер». Программу по социализации «трудных» подростков поддержал Президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами в марте 2021 года. Сегодня проект действует уже в 30 субъектах страны и объединяет 513 воспитанников, 32 тренера. Он предусматривает регулярные занятия спортом, участие в социальных и благотворительных акциях, созидательную активность, а также культурное и патриотическое воспитание. За время работы пять подростков сняты с учета в КДН.

При этом с каждым годом команда «Молодёжки ОНФ» становится больше и крепче, что позволяет добровольцам работать одновременно в нескольких направлениях. В уходящем году также продолжилась реализация традиционных акций команды и форумных кампаний.

В 69 регионах страны «Молодёжка ОНФ» и аппарат уполномоченных по правам ребенка провели акцию «Безопасность детства». За год добровольцы проверили около 7000 объектов. Это детские площадки, парки, заброшенные постройки, образовательные учреждения, торговые центры. По итогам мониторингов участники выявили 1331 проблему, 704 из которых устранены (53%).

Кроме этого, более 1 млн саженцев «Молодёжка ОНФ» совместно с Рослесхозом высадила в рамках акции «Сохраним лес». В мероприятиях по лесовосстановлению и озеленению в 72 регионах страны приняли участие более семи тыс. добровольцев.

Также команда продолжает пополнять книжные фонды небольших библиотек. В этом году «Марафон добра для сельских библиотек» охватил 435 библиотек небольших сел и отдаленных территорий 76 регионов страны. За 2021 год участники собрали и передали 95 238 экземпляров книг.

Несмотря на интенсивную работу в зонах ЧС и помощь в рамках акции #МыВместе, «Молодёжка ОНФ» нашла возможность провести свой традиционный всероссийский образовательный форум «Рубеж». Он объединил около 100 участников от 18 до 35 лет из 67 регионов страны. В течение недели молодые люди обучались навыкам стратегического управления, лидерству в критических ситуациях, работе в команде.

«В этом году мы учились, постигали новые рубежи. Мы становимся сильнее. Говорю спасибо каждому, кто с нами соприкасался и отдельная благодарность родителям участников нашей команды, волонтеров за то, что воспитали таких классных детей!», — поблагодарил Игорь Кастюкевич.

Завершил пресс-конференцию показ видеоролика, куда вошли самые важные и яркие моменты работы команды в уходящем году.