Скопье, 17 декабря 2021, 13:51 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 17 декабря заявил, что скорая помощь не будет приватизирована.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, министр заявил, что по текущему законодательству экстренная медицинская помощь может оказываться лишь государственными учреждениями, однако такие услуги оказывают несколько частных клиник: Neuromedika, Zhan Mitrev Klinik и Nikob.
По словам Филипче, новый закон не повлечет увеличения расходов граждан на медицинские услуги.
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