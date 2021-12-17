Скопье, 17 декабря, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 17 декабря заявил, что скорая помощь не будет приватизирована.

Forocoches.com Итоги приватизации

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, министр заявил, что по текущему законодательству экстренная медицинская помощь может оказываться лишь государственными учреждениями, однако такие услуги оказывают несколько частных клиник: Neuromedika, Zhan Mitrev Klinik и Nikob.

Венко Филипче Мы только легитимизируем то, что и так происходит. Частный транспорт, который вызывают граждане, они оплачивают из своего кармана и так все и идет. Фонд здравоохранения не будет нести эту ответственность.

По словам Филипче, новый закон не повлечет увеличения расходов граждан на медицинские услуги.