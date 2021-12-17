Глава минздрава Северной Македонии: скорую помощь не приватизируют
Скопье, 17 декабря, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 17 декабря заявил, что скорая помощь не будет приватизирована.
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Итоги приватизации
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, министр заявил, что по текущему законодательству экстренная медицинская помощь может оказываться лишь государственными учреждениями, однако такие услуги оказывают несколько частных клиник: Neuromedika, Zhan Mitrev Klinik и Nikob.
Мы только легитимизируем то, что и так происходит. Частный транспорт, который вызывают граждане, они оплачивают из своего кармана и так все и идет. Фонд здравоохранения не будет нести эту ответственность.
По словам Филипче, новый закон не повлечет увеличения расходов граждан на медицинские услуги.