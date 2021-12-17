Москва, 17 декабря, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора 17 декабря.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», — указано в сообщении Банка России.

Напомним, в прошлый раз Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов, то есть до 7,5% годовых. Это произошло 22 октября.