Найроби, 17 декабря, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Президент Кении Ухуру Кениата поручил реализовать масштабный жилищный проект для вооруженных сил Кении в округах Найроби, Накуру, Лайкипия и Момбаса. Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

На первом этапе проекта будет построено 3500 домов. Президент подчеркнул, что правительство уделит особое внимание повышению благосостояния военнослужащих путем предоставления жилья, имеющего достойное качество.

«Сегодняшний день знаменует собой первый шаг на пути решения проблемы нехватки жилья для наших офицеров армии. В течение длительного времени мы изучали пути решения жилищной проблемы и рады тому, что теперь нашли его, построив дома в рамках государственно-частного партнерства», — отметил Кениата.

По словам главы Кении, помимо жилья, правительство также собирается построить и улучшить военные госпитали по всей стране.