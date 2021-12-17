Нью-Йорк, США, 17 декабря, 2021, 13:07 — ИА Регнум. «Бруклин Нетс» одержал победу над «Филадельфия Сиксерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 114:105.

TechCrunch Кевин Дюрант

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, на счету которого дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов. В составе «Филадельфии» центровой Джоэл Эмбиид набрал 32 очка.

«Бруклин» одержал 21-ю победу в 29 матчах сезона и занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА. «Филадельфия» потерпела 15-е поражение в 30 играх и идёт на 13-м месте.

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