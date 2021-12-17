Приштина, Сербия, 17 декабря, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Мэр Приштины Перпарим Рама 17 декабря принял решение о запрете курения на балконах и пожарных лестницах зданий, принадлежащих муниципалитету.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ» реж Давид Черкасский. 1988.СССР Курение

Как сообщает албанское косовское агентство Kallxo, ранее запрет действовал только внутренних помещениях зданий.

По словам Рамы, его решение согласуется с Законом о контроле над курением. Напомним, пассивное курение лишь немногим менее вредно активного, особенно для детей и беременных женщин.