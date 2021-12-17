Чебоксары, , 12:54 — REGNUM В Чувашии продолжает снижаться количество выявляемых случаев заражения и по-прежнему каждые сутки регистрируют очередные летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 17 декабря, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 45 327 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 120. По сравнению с данными на 15 декабря количество вновь выявленных случаев заражения снизилось на семь.

Победили коронавирус 39 587 жителей, в том числе за последние сутки вылечился 101 человек. Доля выздоровевших составила 87,3%.

Что касается летальных исходов, то их число выросло на 17 и достигло 3620 человек. Отметим, что в республике вторые сутки умирают по 17 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют тестировать на коронавирус всех участников мероприятий, которые будут проводить чиновники в преддверии нового года. Речь идёт об экспресс-тестировании. Аналогичные рекомендации даны организациям всех форм собственности.