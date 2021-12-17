Жирона, Испания, , 12:50 — REGNUM Тела женщины и мужчины были найдены в доме в муниципалитете Сан-Жоан-лес-Фонс (провинция Жирона) со следами насилия. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на полицию Каталонии (Mossos d'Esquadra).

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Основная гипотеза следователей указывает на возможное преступление, при котором мужчина мог убить свою жену, а затем совершить самоубийство.

По данным Mossos d'Esquadra, супругам было около 60 лет. Родственник погибшего сообщил об обнаружении тел в полицию.