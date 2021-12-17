Жирона, Испания, 17 декабря, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Тела женщины и мужчины были найдены в доме в муниципалитете Сан-Жоан-лес-Фонс (провинция Жирона) со следами насилия. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на полицию Каталонии (Mossos d'Esquadra).

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Основная гипотеза следователей указывает на возможное преступление, при котором мужчина мог убить свою жену, а затем совершить самоубийство.

По данным Mossos d'Esquadra, супругам было около 60 лет. Родственник погибшего сообщил об обнаружении тел в полицию.