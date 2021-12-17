Бухарест, 17 декабря, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Сразу две православные церкви в уезде Мехединци на юго-востоке Румынии подверглись нападению неизвестных злоумышленников, похитивших из звонниц главные приходские колокола. Об этом 17 декабря сообщил бухарестский телеканал «Digi24».

Колокола

По словам правоохранителей, в данном случае речь идет о четко спланированной акции: инциденты произошли с разницей в несколько часов. В настоящее время рассматривается версия о причастности к причастности к кражам организованной группировки.

«Каждый колокол весил не менее 500 килограммов, — отмечено в полицейском отчете. — Демонтировать и вывезти его в одиночку не представляется возможным».

Ведется следствие. В этой связи священники и прихожане обратились к ворам с просьбой вернуть похищенные символы.

«Приближается Рождество — один из главных православных праздников, нельзя встречать его в тишине», — утверждают служители церкви.