Сабха, Ливия, 17 декабря, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В ливийском городе Себха вступило в силу перемирие между правительственными войсками и силами Ливийской национальной армии (ЛНА) мятежного маршала Халифы Хафтара. Как сообщает телеканал Al-Hadath, представители местных племён заявили о нежелании превращать город в поле битвы, поэтому приняли решение о передаче города под контроль сил Хафтара.

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Командование Ливийской национальной армии приняло решение о недопущении ввода войск в город Сабха и каких-либо боевых действий в городской застройке. В свою очередь, местные племена передали в руки ЛНА базу 116-й пехотной бригады со всей техникой и имуществом.

Ранее сообщалось о том, что в городе Себха начались боевые действия между ЛНА и местными формированиями, лояльными ливийскому правительству в Триполи. В результате боевых действий, силы под командованием Хафтара захватили более 100 единиц военной техники и оружейные склады правительственных войск.