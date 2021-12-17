Берлин, 17 декабря, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Признание полуострова Крым часть российской территории является отвечающим интересам Германии. Об этом 17 декабря заявил комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«В интересах Германии было бы правильным признать Крым частью территории России и выстраивать добрососедские отношения в интересах обеих стран без идеологической подоплеки», — приводит его слова РИА Новости.

В то же время, депутат бундестага отметил, что нормализация отношений между Россией и Германией не в интересах США и НАТО и потому они нагнетаю антироссийскую атмосферу, сделав полуостров «формальным поводом для введения санкций и оказания давления».

Также Шмидт добавил, что страны Запада в случае с Крымом показывают двойную мораль: они признают отделение Косово от Сербии и в то же время категорически отрицают законность крымского референдума в 2014 году.

Кроме того, он рассказал, что он посетил российский Крым в составе делегации несколько лет назад.

«Мы приехали по приглашению крымской стороны и смогли получить независимое мнение. Мы увидели на месте, что это было обоюдное и демократическое изъявление граждан Крыма. Поэтому Запад, который декларирует себя как оплот демократии, должен признать это демократическое волеизъявление и легитимность данного шага», — пояснил Шмидт.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.