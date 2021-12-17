Вашингтон, , 11:08 — REGNUM Более 100 членов Палаты представителей Конгресса от Демократической партии призвали президента США Джо Байдена отменить ряд существующих санкций в отношении Кубы, чтобы помочь ей в решении ее гуманитарных и экономических проблем. Об этом пишет издание The Hill.

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Отмечается, что инициаторами обращения к Байдену стали Джеймс Макговерн (конгрессмен от штата Массачусетс) и Барбара Ли (конгрессмен от штата Калифорния).

В частности, конгрессмены просят отменить санкции, которые усложняют или полностью делают невозможной отправку лекарств на Кубу и осуществление переводов финансовых средств.

Как считают представители Конгресса, Куба переживает «наиболее острый экономический и гуманитарный кризис в новейшей истории», и нынешние санкции «технически позволяют» помогать кубинскому народу, однако желающие оказать такую помощь воздерживаются от соответствующего шага, поскольку боятся нарушить американское законодательство.

«Мы полагаем, что, помимо этих немедленных шагов, политика сотрудничества с Кубой отвечает интересам США и кубинского народа. Она должна привести к осуществлению более комплексных усилий по углублению сотрудничества и нормализации [взаимоотношений с Кубой], включая возобновление дипломатического взаимодействия на высоком уровне, в том числе и через пополнение штата посольств каждой страны», — говорится в тексте обращения.