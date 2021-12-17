Владимир, , 11:00 — REGNUM Новый прививочный пункт открывается во Владимирском областном театре драмы 17 декабря, об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга и. о. директора департамента здравоохранения региона Артём Осипов.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Прививочный пункт будет расположен в фойе театра, на первом этаже, привиться смогут все желающие вне зависимости от места жительства. Вакцинацию здесь можно будет пройти как от COVID-19, так и от гриппа, пункт будет работать ежедневно с 07:00 до 22:00.

Также глава регионального облздрава анонсировал готовящуюся совместно с театром драмы акцию: каждый, кто придёт на вакцинацию с друзьями или родственниками смогут рассчитывать на бесплатный билет в театр.

По данным на 16 декабря, во Владимирской области из общего числа коек для лечения пациентов с COVID-19 свободны 30%. Охват ПЦР-диагностикой на 15 декабря в регионе составил 394 исследования на 100 тыс. населения.