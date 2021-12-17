Париж, 17 декабря, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы вакцинированные люди свободно перемещались в Шенгенской зоне, передает BFM TV.

Jérémy Barande Эммануэль Макрон

«Привитые люди не будут сдавать тест при поездках между странами-членами Европейского союза», — заявил глава государства.

Напомним, с 1 декабря путешественники, прибывающие во Францию из стран за пределами Европейского союза, должны предъявить отрицательный тест на коронавирус, независимо от того, привиты они или нет.