Москва, , 01:18 — REGNUM Российские законодатели планируют в 2022 году продолжить работу над регулированием маркетплейсов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Анатолий Аксаков Duma.gov.ru

«Тема маркетплейсов будет развиваться. Мы пока прописали нормы использования их физическими лицами, теперь расширяем для юрлиц, для предпринимателей использование электронных площадок, и это прописывается в законодательных актах», — заявил Аксаков.

Госдума в марте 2021 года в первом чтении приняла законопроект, направленный на расширение деятельности финансовых платформ. Услуги оператора финансовой платформы станут доступны не только физлицам, но и юридическим лицам, и индивидуальным предпринимателям (ИП), а именно малому и среднему бизнесу.

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Сейчас на финансовых платформах предлагаются следующие финансовые продукты: банковские вклады, полисы ОСАГО, внебиржевые облигации для населения, паи паевых инвестиционных фондов.

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