Воронеж, 17 декабря, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Новогодние гулянья на площади Ленина в Воронеже пройдут без серьёзных ограничений — для участия в празднике ковид-сертификаты предъявлять не потребуется, а масочный режим могут ввести только в случае, если температура воздуха поднимется выше нуля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Пресс-служба администрации Воронежа Новогодняя площадь Ленина

Официально праздник на площади Ленина откроется 31 декабря, посетить её можно будет уже с 10:00. В новогоднюю ночь площадь будет открыта до 03:00 1 января.

«В течение всего периода работы площади около сцены будет действовать светодиодный экран, на который мы будем выводить поздравления известных воронежцев, представителей творческой интеллигенции, разнообразные ролики, посвящённые Новому году и Рождеству», — сообщила заместитель главы администрации по социальной политике Надежда Савицкая.

По предварительным данным, с 1 по 7 января площадь Ленина будет работать с 10:00 до 22:00. Концертно-развлекательных программ не запланировано, но будет включено музыкальное сопровождение, также будет работать светодиодный экран.

Как и в прежние годы, пройти на площадь в период новогодних праздников можно будет только через рамки металлодетекторов. Однако предъявлять сертификаты о вакцинации против коронавируса не потребуется, также не потребуется и измерение температуры. Масочный режим может быть введён только если температура воздуха будет подниматься выше 0 градусов.

Отметим, что в настоящее время на площади Ленина продолжается монтаж украшений и арт-объектов.