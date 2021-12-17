Лос-Анджелес, США, 17 декабря, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В сети появились первые рецензии критиков на фильм Ланы Вачовски «Матрица: Воскрешение». Публикации были размещены 17 декабря в соцсети Twitter.

Цитата из к/ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США — Австралия Выбор

«Матрица: Воскрешение идеальна, без замечаний, — написал автор страницы The New Flesh, известный в соцсети под ником BrettRedacted, — совершенно искренняя научно-фантастическая глупость Вачовски и потрясающий боевик. Посмотрю 600 раз. Это продолжение сиквелов».

«Отличное дополнение к франшизе. Было ощущение, что концепция подойдет для следующей части, и, конечно же, они нашли множество умных способов продолжить историю, одновременно развивая всю концепцию «Матрицы» — заявила автор Collider Перри Немирофф.

«Потрясающая, внушающая трепет мета-головоломка, полностью соответствующая наследию франшизы», — отметила в своей рецензии критик Кортни Ховард, пишущая для журнала Variety. Она добавила, что актёрская работа Джессики Хенвик стала для неё «откровением».

https://twitter.com/BrettRedacted/status/1471669084681125888

Напомним, в России премьера фильма «Матрица: Воскрешение» состоялась 16 декабря 2021 года, в кинотеатрах США его начнут показывать 22 декабря 2021-го. Хронометраж фильма составляет 148 минут.