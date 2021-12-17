Нью-Йорк, США, 17 декабря, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Человечество могут ожидать еще более тяжелые времена, чем нынешняя ситуация. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш 16 декабря в ходе брифинга в формате видеоконференции.

Un.org Антониу Гутерреш

По его словам, такого результата следует ожидать, если ситуация не улучшится в ближайшее время. Гутерреш подчеркнул, что в 2021 году пандемия коронавируса продолжалась, а неравенство между странами, а также людьми, продолжило расти. Генсек отметил, что развивающиеся государства столкнулись с ростом инфляции, долгов и со снижением ресурсов.

Кроме того, глава ООН заявил о необходимости вакцинации как средства борьбы с пандемией. Он добавил, что в мире не улучшается ситуация и с климатическим кризисом.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря Антониу Гутерреш призвал принять срочные меры, чтобы обеспечить вакцинацию 40% населения мира до конца 2021 года.