Президент Узбекистана посетил Сеульское национальное кладбище
Ташкент, 17 декабря, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 декабря посетил Сеульское национальное кладбище и отдал дань уважения памяти героев, сообщает пресс-служба главы республики.
Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится в эти дни в Южной Корее с государственным визитом.
«Здесь захоронены павшие за свободу и независимость Кореи, а также государственные и общественные деятели, внесшие значительный вклад в развитие страны», — отмечает пресс-служба.
Посещение главами иностранных государств мемориального комплекса является традицией и знаком уважения корейского народа.
«Шавкат Мирзиёев вместе с супругой возложил венок к мемориалу и оставил памятную табличку, которая в дальнейшем будет выставлена в музее комплекса», — добавили в пресс-службе.
Глава Узбекистана также оставил запись в Книге почетных гостей.