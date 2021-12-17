Ташкент, 17 декабря, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 декабря посетил Сеульское национальное кладбище и отдал дань уважения памяти героев, сообщает пресс-служба главы республики.

(сс) Kys951 Национальное кладбище в Сеуле

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится в эти дни в Южной Корее с государственным визитом.

«Здесь захоронены павшие за свободу и независимость Кореи, а также государственные и общественные деятели, внесшие значительный вклад в развитие страны», — отмечает пресс-служба.

Посещение главами иностранных государств мемориального комплекса является традицией и знаком уважения корейского народа.

«Шавкат Мирзиёев вместе с супругой возложил венок к мемориалу и оставил памятную табличку, которая в дальнейшем будет выставлена в музее комплекса», — добавили в пресс-службе.

Глава Узбекистана также оставил запись в Книге почетных гостей.