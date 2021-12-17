Горно-Алтайск, 17 декабря, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Республике Алтай 17 декабря депутаты Государственного собрания — Эл-Курултай (региональный парламент — прим. ИА REGNUM) приняли закон о республиканском бюджете на 2022 — 2024 годы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Как сообщили ИА REGNUM в региональном парламенте, проект закона на сессии представила министр финансов республики Ольга Завьялова.

По её словам, ко второму чтению прирост по доходам на 2022 год за счёт безвозмездных поступлений федерального бюджета составил 2,888 млрд рублей, достигнув объёма 27,212 млрд. Доходы на 2023 год запланированы в сумме 25,38 млрд, на 2024 год — 29,168 млрд.

Расходы на 2022 год — 27,646 млрд рублей, прогнозируемый дефицит — более 433 млн рублей.

Добавим, Завьялова отметила, что бюджет является социально-ориентированным. Более 53% в его структуре составляет социальный блок.

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