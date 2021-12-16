Омск, , 15:12 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Омской области на заседании 16 декабря приняли закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в областном парламенте, один из приоритетов бюджетной политики региона — финансирование мероприятий национальных проектов. Доля программных расходов регионального бюджета в 2022 году — более 90% от общего объёма бюджетных ассигнований.

По словам первого заместителя председателя Госдумы, депутата Госдумы от Омской области Александра Жукова («Единая Россия»), из федерального бюджета для Омской области предусмотрены трансферты в объеме свыше 37 млрд рублей.

Парламентарии на заседании рассмотрели поступившие к проекту бюджета 22 поправки от губернатора Омской области Александра Буркова и депутатов Заксобрания. Большинство поправок было принято.

По итогам голосования бюджет Омской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов принят большинством голосов.

Параметры главного финансового документа региона на будущий год следующие: доходы — 110,9 млрд рублей, расходы — 104,5 млрд, профицит — 6,5 млрд.

«В феврале мы очень внимательно рассмотрим новую версию закона с изменениями в бюджет», — отметил спикер регионального парламента Владимир Варнавский.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты горсовета Омска на заседании 15 декабря утвердили бюджет областной столицы на 2022 год.

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