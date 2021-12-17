Глава Чувашии пригрозил торговым центрам за «хулиганство»
Чебоксары, 17 декабря, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В Чувашии перед новогодними праздниками усилят контроль за допуском посетителей в торговые центры по сертификатам о вакцинации, так как люди жалуются, что «проверка проводится формально». Если потребуется, что будут приняты «более жёсткие меры». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 декабря заявил глава Чувашии Олег Николаев.
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В ходе обсуждения руководитель республики обратил внимание на «режим допуска» людей в общественные места с использованием медицинских сертификатов о вакцинации. В частности, в крупные торговые центры.
Он обратился к владельцам и арендаторам крупных торговых центров, напомнив, что ранее они «очень громко» заявляли о готовности соблюдать все требования, только бы продолжить работу.
Глава Чувашии отметил, что при таком отношении «даём вирусу распространиться». По его словам, «больше всего нареканий в адрес крупных торговых центров», которые «хулиганят».
Олег Николаев поручил усилить контроль перед новым годом.