Чебоксары, 17 декабря, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В Чувашии перед новогодними праздниками усилят контроль за допуском посетителей в торговые центры по сертификатам о вакцинации, так как люди жалуются, что «проверка проводится формально». Если потребуется, что будут приняты «более жёсткие меры». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 декабря заявил глава Чувашии Олег Николаев.

Наталия Николаева ИА REGNUM Главная новогодняя ёлка в Чебоксарах

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В ходе обсуждения руководитель республики обратил внимание на «режим допуска» людей в общественные места с использованием медицинских сертификатов о вакцинации. В частности, в крупные торговые центры.

«Достаточно много фактов, когда люди говоря о том, что проверка проводится формально, то есть не должны образом. Порой телефоны даже выключены, то есть не включаются, не считываются [сертификаты], делают вид, но при этом реально проверка не проводится», — сказал Олег Николаев.

Он обратился к владельцам и арендаторам крупных торговых центров, напомнив, что ранее они «очень громко» заявляли о готовности соблюдать все требования, только бы продолжить работу.

«Но на стадии реализации, к сожалению, очень много вопросов. Это, конечно, не здорово. Дмитрий Иванович, ещё раз прошу усилить контроль […]. И если есть факты на самом деле такого пренебрежительного отношения к соблюдению мер безопасности, надо принимать боле жёсткие меры», — обратился Олег Николаев к министру экономики Дмитрию Краснову.

Глава Чувашии отметил, что при таком отношении «даём вирусу распространиться». По его словам, «больше всего нареканий в адрес крупных торговых центров», которые «хулиганят».

Олег Николаев поручил усилить контроль перед новым годом.