Улан-Батор, , 08:49 — REGNUM Четыре года тюрьмы получил бывший мэр монгольской столицы Улан-Батора Эрдэнийн Бат-Уул, которого осудили за использование служебного положения и нанесение ущерба республике. Об этом 16 декабря сообщило информационное агентство Montsame.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, экс-чиновник не сможет занимать государственные должности в течение трех лет. По указанному уголовному делу также были привлечены еще 11 человек, включая и сына бывшего мэра Бат-Уулын Чулуудай. Он лишился права занимать государственные должности на два года и должен выплатить штраф государству в размере 80 минимальных размеров оплаты труда (примерно $5,3 тысяч).

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Испании арестовали бывшего мэра муниципалитета Сан-Мартин-де-Вальдейглесиаса (автономное сообщество Мадрид) Мари Лус Ластрас, которую подозревают в коррупционных преступлениях. Вместе с ней были задержаны еще 11 человек.

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