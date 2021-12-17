Магадан, 17 декабря, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал постановление об увеличении на 2022 год размера прожиточного минимума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Региональные величины прожиточного минимума относительно 2021 года значительно выросли и с 2022 года составят: на душу населения — 22 018 рублей; для трудоспособного населения — 24 000 рублей; для пенсионеров — 18 935 рублей; для детей — 24 326 рублей.

При расчете на 2022 год возможность применения повышенного темпа роста коснулась прожиточного минимума для детей. В связи с этим глава Колымы принял решение увеличить прожиточный минимум для детей выше заданного минимального значения роста в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения на 2022 год утверждены правительством Пензенской области.