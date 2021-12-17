Страсбург, Франция, 17 декабря, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил выплатить компенсацию в размере €193,5 тыс. ЛГБТ-активистам, которым в мае 2013 года не дали провести гей-парад. Судебное решение 16 декабря было обнародовано на сайте ЕСПЧ.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ

Суд установил, что группу активистов, которые пытались вести пропаганду ЛГБТ-ценностей, окружила толпа и сорвала акцию, нанеся пострадавшим физические и моральные оскорбления, в которых «гомофобия очевидно играла ключевую роль».

По мнению судей ЕСПЧ, заявления властей, что они не ожидали такого большого количества противников гей-акции, неубедительны. Также грузинское руководство обвинили в затягивании расследования данного дела.

«Это продемонстрировало давнюю неспособность властей — возможно, нежелание — расследовать случаи насилия, совершенные на почве гомофобии и трансфобии», — говорится в решении суда.

ЕСПЧ обязал правительство Грузии выплатить компенсацию 27 пострадавшим. Одному заявителю должны выплатить €10 тыс., ещё одному — €6 тыс., остальным — по €7,1 тыс.