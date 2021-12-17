Ульяновск, 17 декабря, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В Ульяновской области скорректировали условия работы учреждений культуры, разрешив увеличить наполняемость залов. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кинозал

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С 17 декабря ослаблен ряд ограничительных мер. Это касается работы театров, кинотеатров, концертных учреждений, а также проведения спортивных соревнований всероссийского уровня. Согласно новой редакции закона о режиме повышенной готовности, заполняемость залов увеличена с 50% до 75%.

Другие условия сохраняются. Зрителей будут пускать на киносеансы и мероприятия при наличии сертификата о прохождении вакцинации. В качестве альтернативы они могут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или справку о перенесённом ковиде.

Напомним, что в Ульяновской области прививку от ковида сделали более 600 тыс. жителей, в том числе завершили вакцинацию (то есть укололись двумя компонентами) 480 тыс. человек. На 10 декабря в регионе уровень коллективного иммунитета оценивался на уровне 61,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 116 520 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 112 164 человек, умерли 3590 жителей.