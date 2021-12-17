Москва, , 08:29 — REGNUM Мобильные операторы готовы поднять тарифы на связь в России, оно составит от 6% до 10%. Об этом пишет 17 декабря газета «Известия», ссылаясь на источники в отрасли.

С телефоном Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам двух человек, знакомых с менеджерами мобильных операторов, тарифы могут вырасти на 8−10% в начале 2022 года. Ещё один собеседник издания, близкий к одной из компаний, подтвердил, что повышение рассматривается, но может составить примерно 6%.

Отмечается, что за минувший 2020 год цены на сотовую связь выросли в стране на 10%, а в 2021 году почти не менялись. Таковы данные Mobile Research Group и Росстата, однако в сетевом издании Content-Review заявили, что в текущем году происходил более заметный косвенный рост цен.

Руководитель портала Сергей Половников пояснил, что компаниям приходится увеличивать тарифы, чтобы компенсировать снижение доходов при одновременном росте расходов из-за экономических и регуляторных причин. Так, операторы должны следовать «закону Яровой» и хранить трафик абонентов, а в дальнейшем сделать бесплатным доступ к социально значимым ресурсам.

Также компаниям приходится постоянно вкладываться в развитие сетей, ведь объёмы интернет-трафика постоянно растут, и без развития снижение качества связи и скорости мобильного доступа неизбежно.

В Федеральной антимонопольной службе изданию сообщили, что подтверждения экономической обоснованности повышения тарифов на услуги сотовой связи на сегодняшний день нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Александр Цыганов рассказал об исчерпании резервов роста операторами сотовой связи. Компании начинают повышать цены или снижать объём предоставляемых услуг в новых тарифных планах.

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