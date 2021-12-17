Чебоксары, 17 декабря, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Чувашии на фоне снижения выявляемых случаев заражения коронавирусом, но спада темпов вакцинации управление Роспотребнадзора выпустило постановление о расширении категории лиц, подлежащих обязательной прививке от ковида. Это решение вынесено накануне заседания оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В республике последний месяц снижается количество вновь заражающихся коронавирусом. Если 18 ноября было подтверждено 169 случаев заражения, то за 15 декабря — 127. Но чиновники обеспокоены темпами вакцинации, так как Чувашия ещё не выполнила план по прививкам от ковида. По данным властей, на 15 декабря привито 54% взрослого населения при поставленном плане в 80%.

В результате управление Роспотребнадзора по Чувашии под предлогом «создания коллективного иммунитета» и «для стабилизации эпидемиологической обстановки» в перечень категорий граждан, «подлежащих проведению обязательной вакцинации» от ковида, включило пожилых граждан старше 60 лет, лиц с хроническими заболеваниями (в том числе с диабетом, ожирением, болезнями лёгких и сердечно-сосудистыми заболеваниями), а также студентов старше 18 лет. Исключение составят лица, имеющие противопоказания.

«В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики, а также в целях усиления профилактических мероприятий», — говорится в заявлении ведомства.

«Анализ показывает, что чаще всего болеют лица трудоспособного возраста от 18 до 65 лет, удельный вес которых составляет 65%», — отмечается также в постановлении.

Согласно документу, первый укол от ковида данные категории граждан должны сделать до 17 января 2022 года. На предприятиях должны привить не менее 90% работников старше 60 лет и сотрудников с хроническими заболеваниями, в образовательных учреждениях — не менее 80% совершеннолетних обучающихся. В ином случае данные лица должны быть переведены на дистанционный режим работы или учёбы, сотрудников также могут отстранить от работы.

Напомним, что 7 декабря, на внеочередном заседании оперативного штаба начальника управления Роспотребнадзора Вера Головач с учётом резкого спада темпов вакцинации предложила прививать в обязательном порядке студентов старше 18 лет, пожилых и лиц с хроническими заболеваниями. Ожидается, что в вузах будут работать мобильные бригады врачей для проведения вакцинации от ковида.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 45 207 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 39 486 человек, умерли 3603 ковидных больных.