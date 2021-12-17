В Евросоюзе отложили решение энергокризиса до следующего саммита
Брюссель, 17 декабря, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Главы государств и правительств стран Евросоюза не пришли к единому решению энергетического кризиса из-за разногласий, возникших во время саммита ЕС в Брюсселе, сообщил 16 декабря журналистам глава Евросовета Шарль Мишель.
По его словам, итоговое заявление по энергетическому вопросу будет принято на следующем саммите.
«Мы осознаем, что за столом разные мнения, и поэтому не смогли принять заключение. Мы вернемся к этому вопросу на следующем саммите», — сказал Мишель.
В проекте заявления, которое было вынесено на обсуждение, говорилось, что специальная комиссия ЕС не выявила нарушений, которые могли бы привести к беспрецедентному росту цен на газ, и рекомендовала Еврокомиссии «углубить изучение функционирования рынков электроэнергии, а также усилить надзор за торговлей».
С такой формулировкой не согласились делегации из Польши и Чехии. Они настаивали на том, что рост цен спровоцировали спекулянты, которых не смогли обуздать надзорные органы. Кроме того, разногласия среди делегаций возникли из-за атомной энергетики, поскольку не все соглашались с тем, что она является «чистой» и требует соответствующего финансирования.