Москва, 17 декабря, 2021, 06:42 — ИА Регнум. В рамках банкротного дела основателя и экс-бенефициара «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева управляющий оспорил сделку дарения коттеджа с земельным участком в деревне Фролово Борисоглебского района Ярославской области. Жилой дом банкир подарил своей супруге Людмиле Ананьевой уже после того, как в банке начались проблемы, а кредиторы предъявили претензии. Определение суда ещё может быть обжаловано. 16 декабря 2021 года Ананьева обратилась с апелляционной жалобой, но та пока судом не принята и дата рассмотрения не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Council.gov.ru Дмитрий Ананьев

Помимо признания сделки недействительной, суд применил и последствия, обязав Людмилу Ананьеву вернуть дом и землю в конкурсную массу. В ходе слушаний уточнялось, что сделка была совершена безвозмездно в 2017 году, «в пользу заинтересованного по отношению к должнику лица с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов».

»При этом, другая сторона сделки знала о цели причинения вреда имущественным правам кредиторов, поскольку является супругой должника и не могла не знать о ситуации ПАО «Промсвязьбанк» и иных обязательствах. Более того, после совершения сделки, должник сменил место жительство и не уведомил о новом месте своих кредиторов», — отметил суд, удовлетворяя требование управляющего.

Также уточнялось, что сделке дарения предшествовали появление долга у Ананьева на 2,8 млрд рублей перед ООО «Зерновая компания «Настюша» и требование ЦБ РФ о доначислении резервов — более 100 млрд рублей. Более того, на тот момент в ПСБ уже ввели временную администрацию.

Напомним, братья Ананьевы, которые были основателями «Промсвязьбанка», стали фигурантами уголовного дела о хищении почти 90 млрд рублей и заочно арестованы судом. Помимо этого, они проходят соответчиками по крупному финансовому иску ПСБ, перешедшего под управление Росимущества. Сумма иска превышает 282 млрд рублей.

В отношении Дмитрия Ананьева также было инициировано банкротное дело. На сегодня в нём перешли к реализации имущества, идёт оспаривание ранее заключенных сделок.

Банкротное дело, начатое в отношении Людмилы Ананьевой, было прекращено. Истцом в нём был «Промсвязьбанк», а сумма претензий превышала 17,3 млн рублей.

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