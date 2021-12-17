Кукута, Колумбия, , 06:32 — REGNUM Трое подозреваемых в причастности к организации взрывов в аэропорту города Кукуты были установлены с помощью камер видеонаблюдения полицией в Колумбии. Об этом 16 декабря пишет газета El Tiempo.

Полиция Колумбии Chuansong.me

После изучения записей с камер видеонаблюдения, установленных в районе аэропорта, сотрудникам полиции удалось установить подозреваемых в причастности к организации взрывов в аэропорту Кукуты. На основе видеозаписей были сделаны фотографии подозреваемых, в настоящее время они распространены во всех городах Колумбии.

Кроме того, полиция Колумбии предложила вознаграждение в в размере 100 миллионов песо (около $25 тыс.) за информацию, которая поможет определить местонахождение подозреваемых.

На настоящее время не установлены цели злоумышленников. Уточняется, что взрывы были совершены с помощью устройств, управляемых дистанционно. Личность погибшего террориста пока не установлена, проводится исследование его ДНК.

Ранее ИА REGNUM сообщало о деталях расследования теракта в аэропорту города Кукута в Колумбии.

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