Якутск, , 06:37 — REGNUM Утром 17 декабря в столице Якутии сгорел автомобиль службы скорой помощи. Пожар произошёл на улице Курашова, никто не пострадал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в центре управления республикой.

Горящий автомобиль francois schnell

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Когда начался пожар, скорая ехала на вызов. Пожарные приехали к месту происшествия через четыре минуты, но автомобиль успел сгореть почти полностью.

Причина возгорания пока не установлена, её будет выявлять техническая экспертиза. Предположительно, автомобиль загорелся из-за неисправности систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в Якутии из-за ДТП сгорел автомобиль. ЧП произошло из-за столкновения с микроавтобусом. Водитель «легковушки» был госпитализирован.