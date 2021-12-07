Якутск, , 05:37 — REGNUM На Маганском тракте в Якутске столкнулись микроавтобус и автомобиль. Авария стала причиной того, что машина сгорела полностью, сообщило 7 декабря ЯкутияDaily.

Горящая машина SpreeTom

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Пострадал водитель легкового автомобиля. В автобусе пассажиров не было. Предварительной причиной ДТП называется нарушение безопасной дистанции во время движения. Предполагается, что автомобиль двигался на слишком маленьком расстоянии от автобуса.

На месте аварии работают экстренные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября в Якутии произошло ДТП с судном на воздушной подушке, перевозившим людей через реку Лена. С ним столкнулся несанкционированно выехавший на лёд минивен.