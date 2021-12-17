Пекин, 17 декабря, 2021, 06:10 — ИА Регнум. Уровень безработицы в городах Китая в ноябре составил 5%, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

По данным бюро, за первые 11 месяцев этого года в стране было создано в общей сложности 12,07 млн новых рабочих мест в городах, что превышает годовой целевой показатель.

Рынок труда Китая в ноябре оставался в целом стабильным, сообщил на пресс-конференции представитель бюро Фу Линхуэй, добавив, что средний уровень безработицы в городах за первые 11 месяцев составил 5,1%, что ниже годового целевого показателя в 5,5%.

В частности, опрошенный уровень безработицы среди лиц в возрасте от 16 до 24 лет составил 14,3%, в то время как уровень безработицы среди лиц в возрасте от 25 до 59 лет, составляющих большинство на рынке труда, составил 4,3%, показали данные.

Уровень безработицы в 31 крупном городе составил 5,1% в ноябре, не изменившись по сравнению с октябрем. Уровень безработицы в городах рассчитывается на основе числа безработных, принявших участие в исследовании занятости в городских районах, включая трудовых мигрантов в городах.