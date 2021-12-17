Владивосток, 17 декабря, 2021, 05:56 — ИА Регнум. Во Владивостоке на карантин из-за коронавируса 17 декабря закрыто более десяти групп в детских садах и десятки классов в школах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

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«В связи с карантином по COVID-19 в городе закрыто 12 групп в 12 детсадах, 32 класса в 18 школах переведены на дистанционное обучение», — пояснили специалисты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье на 17 декабря с начала эпидемии зарегистрировано 95 824 носителя коронавируса. От осложнений COVID-19 скончались 1481 человек (+5 за сутки).