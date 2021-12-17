Владивосток, 17 декабря, 2021, 05:08 — ИА Регнум. В Приморье первым компонентом вакцины от коронавируса привились 872 452 человека, из них 659 472 уже завершили иммунизацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Александр Погожев ИА REGNUM Упаковка вакцины Гам-КОВИД-Вак

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Для создания коллективного иммунитета от COVID-19 в крае нужно вакцинировать 1,2 млн взрослых. Пока уровень заражений остается высоким — за последние сутки выявлено 456 новых случаев.

На 17 декабря с начала эпидемии зарегистрировано 95 824 носителя коронавируса. От осложнений COVID-19 скончались 1481 человек (+5 за сутки).

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время приемлемый уровень антител, обеспечивающий адекватную защиту от коронавируса, неизвестен. Об этом 16 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.