Анадырь, 17 декабря, 2021, 03:46 — ИА Регнум. На Чукотке продлили коронавирусные выплаты — их могут получить жители старше 50 лет до 1 февраля, а сельчане старше 18 лет — до конца января 2022 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Выплачивают привившимся от COVID-19 по решению губернатора Романа Копина 3 тыс. рублей.

«Сделать прививку, в том числе повторно, необходимо с 1 декабря. Для получения региональной поддержки жителям старше 50 лет необходимо иметь постоянную прописку в округе, для совершеннолетних в сельской местности прописка может быть как постоянной, так и временной», — пояснили в департаменте социальной политики Чукотки.

На 17 декабря выплаты получили 7,5 тыс. жителей округа.

Отмечается, что Чукотка остаётся лучшей среди регионов России по темпам вакцинации от коронавируса. Уже 78% жителей округа прошли иммунизацию, коллективный иммунитет с учётом переболевших составляет 92%.

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Как сообщало ИА REGNUM, объем выплат предприятиям Москвы, предоставляемых для соблюдения мер профилактики распространения коронавируса и обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты, превысил 330 млн рублей.