Могадишо, 17 декабря, 2021, 02:29 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден планирует снова принять участие в выборах на пост главы государства в 2024 году в паре с вице-президентом Камалой Харрис. Об этом 17 декабря сообщила в ходе регулярного брифинга заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

(сс) The White House Джо Байден и Камала Харрис

Карин Жан-Пьер попросили прокомментировать интервью Харрис газете The Wall Street Journal, где она призналась, что не обсуждала с американским лидером вопрос о его участии в выборах в 2024 году. На это заместитель пресс-секретаря Белого дома ответила, что ей неизвестно о содержании разговоров между Харрис и Байденом, а известно лишь, что президент США намерен вновь баллотироваться на пост главы США.

Журналисты попросили уточнить, планирует ли Байден принимать участие в президентских выборах в паре с Харрис. На это Жан-Пьер ответила утвердительно.

«Да, он планирует. Ничего не изменилось», — добавила Жан-Пьер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила решение президента Байдена баллотироваться на новый срок в 2024 году.