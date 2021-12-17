Абуджа, , 01:12 — REGNUM Не менее 80 летальных исходов от лихорадки Ласса зарегистрировали с начала 2021 года в Нигерии, 16 декабря сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на источник в Нигерийском центре по контролю за заболеваниями.

Нигерия (сс) Heinrich-Böll-Stiftung

За указанный период в стране было подтверждено 417 случаев заражения таким вирусом. В ведомстве решили активизировать деятельность специальных центров срочной помощи и технической группы по борьбе с заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года минздрав Нигерии объявил о начале «первого этапа» испытаний вакцины от лихорадки Ласса.

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